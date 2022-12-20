深水埗行人隧道疑遭縱火　26歲女子燒傷送院

【有線新聞】深水埗有行人隧道懷疑被人縱火，一名女子燒傷送院。

行人隧道內有大量白煙冒出，消防開喉灌救，並用抽氣扇抽走隧道內的煙霧。昨晚10時許，警方接報指港鐵南昌站C出口旁的一條行人隧道發生火警，消防派出一隊煙帽隊開動一條喉灌救，約一個半小時將火救熄，其間一名26歲女子燒傷手及肩膊，由救護車送院治理。消防調查後，相信起火原因有可疑，警方列作縱火案處理。