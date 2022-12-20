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荃灣山火仍未救熄　已焚燒逾12小時
【有線新聞】荃灣圓玄學院對上山頭的山火仍未救熄。
現場火光熊熊，有多條火線，並且不斷蔓延，山火面積約20米乘40米。昨晚8時許，消防接報在老圍路，圓玄學院對上的山頭發生山火，由於不近民居毋須疏散。
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