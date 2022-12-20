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勞福局常秘及局長新聞秘書確診 孫玉菡快測陰性
i-Cable
2022年12月20日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】勞工及福利局先後有兩名職員確診。
勞福局常任秘書長劉焱及局長新聞秘書分別經快速及核酸檢測發現確診，最後上班日為上周五及昨天，兩人工作時有佩戴口罩及遵守防疫措施，最近沒有外遊紀錄，局長孫玉菡今日快測結果陰性。
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