內地多2656宗本地確診、北京增5死　多地宣布無症狀和輕症可上班

【有線新聞】內地周一新增2656宗新型肺炎本地確診，新增5宗的死亡個案全部來自北京。有當地專家預計，北京在未來一兩周內會迎來重症高峰。另外多個省市近日宣布，無症狀和輕症患者可正常上班。

內地周一新增5宗本地死亡病例，全部都來自北京。北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發接受內媒訪問時表示，北京在未來一兩個星期內，會迎來重症高峰；又稱目前Omicron傳播速度增加，傳播力強，致病力轉弱，而北京此輪疫情主要流行的BF.7，絕大部分都是有症狀，例如會發高燒，帶來的重症病人也較多。

另外有內媒周一報道，內地愈來愈多人出現「幻陽症」，即是民眾經常因懷疑自己染疫，每天禁不住做多次快測來確認，期間又會寢食難安，情緒不穩。有醫生稱，這些行為都是焦慮表現，建議民眾採用積極合理方式應對，譬如維持規律作息，提高免疫力，關注權威平台發布的科學信息，閒時冥想放鬆，穩定情緒等。

另外再有多個省巿，包括浙江和安徽等地政府宣布，無症狀或輕症患者都可在做好防護情況下正常上班。北京宣布感染患者完成隔離後，毋須核酸或快測，就可重新上班。

內地周一新增2656宗新型肺炎本地確診，廣東佔最多，有1075宗，北京就有456宗。