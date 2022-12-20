訪白俄晤盧卡申科 普京：沒興趣兼併白俄 下令加強邊防確保吞併區安全
【有線新聞】俄羅斯總統普京到訪白俄羅斯，與總統盧卡申科會面。普京稱以任何形式兼併白俄都沒興趣也不可行，他同日就下令加強邊防，確保在烏克蘭吞併的四區安全。
俄羅斯總統普京相隔三年再出訪白俄羅斯，總統盧卡申科到機場迎接，兩人之後舉行會談。普京稱討論了在區內建立單一防禦空間及保障同盟國家安全等，包括培訓白俄使用可攜帶核彈頭的戰機。他否認莫斯科準備吞併白俄，指俄羅斯對任何形式的合併都沒有興趣而且並不可行，又批評「敵人」阻止俄羅斯與白俄一體化。
盧卡申科讚揚俄羅斯，是向明斯克施出援手的好朋友，感謝對方提供伊斯坎德爾短程導彈及S-400防空系統，又稱雙方對與歐洲對話持開放態度，希望可與歐洲國家就安全問題和未來世界秩序展開建設性討論，雙方同意繼續展開聯合軍演。
美國國務院發言人回應稱，普京正尋求吞併烏克蘭，他的言論極度諷刺。華府將繼續密切關注白俄是否會向普京提供額外支持，若是將作出適切回應。
俄羅斯國防部同日發放軍隊在白俄基地演習片段，普京向安全機構員工致辭時稱，在烏克蘭兼併的四區形勢極其嚴峻，下令加強俄羅斯邊境防衛，並指示特殊部門管控民眾聚居地和戰略基礎設施，打擊恐怖主義，確保俄方「新地區」的安全。又呼籲採取行動應對民族主義和煽動暴力行為，以免對社會構成威脅。