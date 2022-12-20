訪白俄晤盧卡申科　普京：沒興趣兼併白俄　下令加強邊防確保吞併區安全

【有線新聞】俄羅斯總統普京到訪白俄羅斯，與總統盧卡申科會面。普京稱以任何形式兼併白俄都沒興趣也不可行，他同日就下令加強邊防，確保在烏克蘭吞併的四區安全。

俄羅斯總統普京相隔三年再出訪白俄羅斯，總統盧卡申科到機場迎接，兩人之後舉行會談。普京稱討論了在區內建立單一防禦空間及保障同盟國家安全等，包括培訓白俄使用可攜帶核彈頭的戰機。他否認莫斯科準備吞併白俄，指俄羅斯對任何形式的合併都沒有興趣而且並不可行，又批評「敵人」阻止俄羅斯與白俄一體化。