明日大嶼｜鐵路走線由屯門變洪水橋　田北辰：誓死反對　填海基建造價增至5,800億元

【有線新聞】明日大嶼計劃興建的過海鐵路，走線由屯門內河碼頭改為元朗洪水橋，當局說是配合北部都會區發展，並透過鐵路連繫提升人工島地位，至於填海及基建造價的估算，就增至5,800億元。

上屆政府提出「明日大嶼願景」，在交椅洲興建三個人工島，並且提出興建過海鐵路接駁人工島來往新界西和港島。當年的走線建議是由屯門內河碼頭，經小欖、欣澳、交椅洲人工島去港島西、香港大學站。事隔四年，當局更改走線，放棄屯門內河碼頭，改為元朗洪水橋，全長30公里，接駁現有多條鐵路綫。洪水橋站可以轉乘屯馬綫欣澳站可以搭東涌綫、香港大學站連接港島綫，亦會研究在堅尼地城增設轉車站。當局解釋走線改去洪水橋是配合北部都會區發展，亦可透過鐵路連繫，提升交椅洲人工島地位。

新界西北（實政圓桌)）田北辰：「你是完全心目中服務跨境客和北部都會區，對於屯門50萬人口及沿岸居民完全放棄了，我跟他說如果是這方案我誓死反對，是不可能的事，我沒理由建二千億元跨海新鐵路，竟然不善用，我跟政府說你要我支持，除非你（屯門）這條也興建。」

當局預計交椅洲人工島填海和基建造價會由2018年推算的5,000億元增至5,800億元，賣地收入預測會由2019年估算的9000至10,000多億元，減少至7,500億元。當局目標在 2025年下半年為填海工程申請撥款，同年年底啟動填海工程。