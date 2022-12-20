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聯合航空飛關島貨機疑引擎故障 折返急降香港機場
i-Cable
2022年12月20日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】聯合航空一班往關島的貨機懷疑引擎故障，折返香港，安全著陸。
網上片段看到飛機準備降落時，右邊引擎有火光。消防早上約11時接報，提升至最高戒備級別，多輛救護車及警車駛入停機坪戒備。
聯合航空編號UA2831，由香港往關島的貨機，早上十時半起飛，懷疑引擎故障要緊急折返，最後在11時38分安全著陸。
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