聯合航空飛關島貨機疑引擎故障　折返急降香港機場

【有線新聞】聯合航空一班往關島的貨機懷疑引擎故障，折返香港，安全著陸。

網上片段看到飛機準備降落時，右邊引擎有火光。消防早上約11時接報，提升至最高戒備級別，多輛救護車及警車駛入停機坪戒備。

聯合航空編號UA2831，由香港往關島的貨機，早上十時半起飛，懷疑引擎故障要緊急折返，最後在11時38分安全著陸。