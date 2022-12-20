放寬防疫｜酒吧夜店宴會毋須快測　主題樂園及戲院等不設人數上限

【有線新聞】政府進一步放寬防疫措施，星期四起去飲宴及酒吧不用再做快測，食肆等表列處所亦撤銷人數限制。醫務衞生局副局長李夏茵說，最近疫情似乎處於平台期，有空間放寬，口罩令就要維持至最後。

冬至、聖誕想跟朋友相聚，沒有那麼多限制。星期四起到酒吧、夜店、參加宴會，還有本地遊都不用再做快測。食肆及表列處所，包括主題公園及戲院，亦不再設人數限制，但限聚令及口罩令就維持。

醫務衞生局副局長李夏茵：「現時復常的態度或方向是不會改變，問題只是復常速度有多快，我們見到上升趨勢開始漸緩，以及似乎去到一個平台期，我們現時的放寬應該還有空間，可以看一看，但是一些重要措施，我們這刻仍然沒有放寬。口罩是成本效益最高的方法之一，口罩的情況應該是差不多最後期，復常最後幾個步驟才做。」

確診及死亡個案仍然高企，政府解釋再放寬措施，是希望市民生活有序復常，重申這些數據仍然具參考價值，會持續評估醫療系統的承受能力。

李夏茵：「我相信在很多人心目中，尤其是這個數字背後，代表病人的家人或病人，不只是一個數字這麼簡單。一個死亡數字都是一個生命，我們即使每日都報30至40宗死亡我們看待都不可以以數字不重要，因為每條人命都重要。」

學校正放長假，她說稍後會跟教育局商討，可否撤銷上學前的快測要求。