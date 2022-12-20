政府連續第四年取消農曆新年煙花匯演　指未趕及一月舉行

【有線新聞】政府宣布農曆新年煙花匯演取消，是連續第四年取消。

政府說近日放寬防疫措施，容許更多大型活動舉辦，但農曆新年煙花匯演一般需要提早兩至三個月籌辦，所以未能及時在一月舉行。農曆年煙花匯煙過去三年，政府先後因為公共安全風險理由以及疫情取消。