放寬防疫｜宴會業界指12人一桌可再放寬　取消快測染疫機會變高

【有線新聞】有宴會場地及酒吧負責人歡迎放寬措施，預計生意會回升。

這個宴會場地最多可容納400人，這幾年的防疫限制下，最差只限20人入場，到最近放寬到240人，有很多顧客仍然反映不夠宴客，對於終於撤限，負責人相信生意會有增長。

譽宴集團負責人張家豪：「臨近新年現在都有很多公司預約，公司團體、或者社團，同鄉會聯歡比較多。放寬人數後，相信（宴會）規模都會放大，因為之前很多都預約十多、二十圍，即一百多、二百人，現在放寬沒限制，都會宴請更多人。」

人數不設限，連入場前快測都撤銷，他雖然歡迎但亦有疑慮。

張家豪：「因為始終我們進入一個不戴口罩的處所，大家做快測、大家都安全些，但你放寬了，感染機會率變高。」

去酒吧亦不用再做快測，酒吧負責人相信，三五知己消遣會多番，客源會回升。

香港酒吧業協會主席錢雋永：「有一、兩個朋友沒有快測，就不能入場。很多時一群朋友，就因為他不能入場、很掃興，就全部都不光顧。因為放寬政策，可能有很多以往不去酒吧，或者去其他地方的人，回流去酒吧。因為以往酒吧，這麼多行業中，最多限制的場所。」

不過錢雋永說經濟未完全復蘇，預期生意額未必很快回復到疫情前水平。