青年發展藍圖｜再推港人首次置業計劃　培養40歲以下青年國家觀念

【有線新聞】政府公布「青年發展藍圖」，總結正在或將會推行的160多項青年措施，並建立青年網絡。民政及青年事務局局長麥美娟被問到反修例罪成的人可否參與，她說會以包容的態度，讓所有人獲得公平機會。

青年發展藍圖160多項行動及措施，不少都在之前的施政報告提過，包括擴大青年宿舍計劃，再推「首置」項目協助青年上車等。

部分措施訂立新指標，包括青年委員自薦計劃，要由現時只有約60個諮詢委員會參與，提供約130個直接委任職位。去到兩年後要先翻一番，到2027年年中，要有至少180個委員會參與，提供至少360個職位。

藍圖提出的新措施包括，鼓勵各個政策局成立非正式定期的青年交流平台。2024年年底，要有至少過半政府部門，定期舉辦活動幫青年做生涯規劃。

民青局被問到，曾經參與2019年反修例的青年可否參與，有無措施與他們「復和」。

麥美娟：「我們整個藍圖面向的是香港每個青年人 ，符合我們參與計劃的基本條件、客觀條件，都可參與我們的計劃。犯過事的年輕人或不同種族的年輕人、不同背景的年輕人，我們都要讓他們有公平機會。」

麥美娟說，疫情前每年有約7萬名青年，參與民青局的活動。未來會建立「青年網絡」，將這些參加者集合起來，為他們提供社區參與，以及本地、內地和海外實習等機會。政府亦會增設手機應用程式，針對青年發放資訊，並在網站上載與青年相關的數據，協助各部門制訂青年政策。

政府會增設青年專員，由民青局副秘書長出任，負責統籌各項青年發展的工作嗎，按需要適時更新藍圖，制訂更多新措施。