前國安處長蔡展鵬疑光顧無牌按摩店案　法庭裁定按摩店非賣淫場所

【有線新聞】警務處國安處前處長蔡展鵬懷疑光顧無牌按摩店Viet Spa，法庭裁定按摩店並非賣淫場所，四人罪名不成立，其中三人無牌經營按摩院就罪成，判罰八千至兩萬元。

四名被告聽取裁決後離開東區裁判法院，他們被控經營賣淫場所罪，其中三人另外被控無牌經營按摩店。

裁判官溫紹明裁決時指，所有證人，包括辯方證人及警方國安處前處長蔡展鵬的作供都誠實可靠，盤問下無動搖，又形容蔡展鵬作供清晰直接。裁判官說案件爭議點是涉案按摩店Viet Spa是否賣淫場所，如果不是，Viet Spa又是否一間按摩店，各被告的角色又是甚麼，而只有賣淫是主要或唯一用途，才會被視為賣淫處所。

根據控方證人的證供，兩名放蛇警員半年內五次到訪，按摩師每次都介紹不同服務及價錢，包括全裸按摩；而蔡展鵬的供詞說，他到訪四至五次都沒有接受性服務。而兩名警員身處的房間與蔡展鵬不同，難以斷定全部或大部分房間都有提供性服務，因此認為涉案按摩店，只是間中作賣淫處所，裁定四人管理賣淫處所罪不成立。

至於三人被控無牌經營按摩店，裁判官說處所以第四被告胡炳雄作商業登記，認為他角色較重，判罰2萬元，其餘兩名被告李亦晴及元秋香，分別負責提供服務和接待客人，裁定兩人有份管理或經營無牌按摩院，各罰8000元。