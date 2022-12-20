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本港增14,982宗確診　多33人離世
【有線新聞】本港新增14,982宗新型肺炎確診，870宗屬輸入，多33人離世。
840間學校呈報3,265宗個案，53間學校共62班要停課五天；多75名院舍院友及13名員工染疫，涉及41間安老及殘疾院舍，138名院友被列為密切觸者。BA.4或5變種病毒仍是本地個案主流，佔53%。
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