烏克蘭國防部影片現「黑洋紫荊旗」　外交部駐港公署敦促烏方妥善處理問題

【有線新聞】外交部駐港公署說，烏克蘭發布的片段包含涉港涉台錯誤信息，強調世界上只有一個中國，香港、台灣都是中國一部分，敦促烏克蘭妥善處理問題，恪守一個中國原則，不要以任何方式為「台獨」分裂勢力和反中亂港勢力張目。

行政長官李家超明日出發到北京述職，星期六下午回港，他說會向國家領導人反映香港市民跟內地正常往來的訴求，相信中央亦很了解。至於烏克蘭國防部發布一段影片展示黑底白色洋紫荊的旗幟，李家超說外交部會處理。

李家超一連四日訪京行程將會見國家領導人，是他上任後首次述職，期間政務司司長陳國基署理行政長官職務。李家超說會向領導人報告本港實況，包括經濟、政治、疫情，及跟內地免檢疫通關等訴求。

行政長官李家超：「香港的市民關心跟內地通關正常往來，我相信是一個普遍聲音，這個我必然會如實向領導人反映。香港市民長期希望跟內地有正常通關交往，我相信中央很了解。任何特區政府可以做而配合到內地疫情管控，令在管控方面更有效，從而有其他新安排，特區政府非常願意配合。」

烏克蘭國防部星期日在社交平台發布一段感謝各地支持的影片，裏面出現黑底白色紫荊花旗幟，亦要由中央處理。李家超：「有關區旗不正確，這是涉及外交的事務，我們已經跟外交部駐港特派員公署溝通，這件事會由外交途徑處理，所以如果有任何查詢，可以向外交部駐港特派員公署查詢。」

李家超又說會再接觸Google，要求移除錯誤的國歌搜尋結果，他說顯示錯誤國歌涉及侮辱國歌，可能違反國歌法，因法律原因移除搜尋結果符合Google政策。