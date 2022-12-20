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世界盃｜阿根廷萬人空巷迎接國家隊凱旋 政府宣布全國放假一日
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2022年12月20日
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【有線新聞】贏得世界盃冠軍的阿根廷凱旋。
專機抵達首都布宜諾斯艾利斯，隊長美斯捧著大力神盃率先步出機艙，接受在場球迷歡呼。
阿根廷在決賽兩度領先下被法國扳平，最終憑著互射12碼贏4比2，相隔36年再奪世界盃冠軍，是歷來第三次，35歲的美斯獲得最佳球員的金球獎。
一眾職球員坐開篷巴士離開，沿途有數以十萬民眾迎接，阿根廷政府將星期二定為假期，讓民眾與國家隊一起慶祝。
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