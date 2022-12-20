世界盃｜阿根廷萬人空巷迎接國家隊凱旋　政府宣布全國放假一日

【有線新聞】贏得世界盃冠軍的阿根廷凱旋。

專機抵達首都布宜諾斯艾利斯，隊長美斯捧著大力神盃率先步出機艙，接受在場球迷歡呼。

阿根廷在決賽兩度領先下被法國扳平，最終憑著互射12碼贏4比2，相隔36年再奪世界盃冠軍，是歷來第三次，35歲的美斯獲得最佳球員的金球獎。

一眾職球員坐開篷巴士離開，沿途有數以十萬民眾迎接，阿根廷政府將星期二定為假期，讓民眾與國家隊一起慶祝。