立法會選舉｜物理治療師轉載許智峯投白票帖文囚兩個月　緩刑一年半

【有線新聞】一名物理治療師承認，去年轉載許智峯呼籲立法會選舉投白票的帖文，被判入獄兩個月，緩刑一年半。

案件在東區裁判法院判刑。案情說42歲被告黃智仁，去年立法會選舉期間，在個人社交專頁轉載許智峯一篇煽惑他人在選舉投白票的帖文。被告承認違反《選舉條例》，在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票。裁判官徐綺薇判刑時說，被告的行為影響選舉公平，性質嚴重，判他入獄兩個月，緩刑一年半。