多兩個非政府機構過渡房屋項目獲同意資助　共提供148個單位　涉約5300萬元

【有線新聞】多兩個非政府機構過渡房屋項目獲相關評審委員會同意資助，合共提供148個單位，涉及約5300萬元。

其中一個項目由九龍樂善堂負責，會將港島及九龍多棟唐樓空置住宅單位改建為過渡房屋，獲撥款1,600萬元，預計提供80個單位。另一個項目，是位於元朗屏山上璋圍的「光村」過渡房屋，由「要有光公司」負責，獲撥款3,740萬元，預計提供68個單位。