世界網球聯賽　施維雅迪率領「麻鷹隊」首場反勝「老鷹隊」

【有線新聞】第一屆世界網球聯賽在迪拜舉行，一班男女子排名前列的球手合演隊際賽。「一姐」施維雅迪助陣的「麻鷹隊」，首場反勝「老鷹隊」。

這項嶄新隊際賽，對賽雙方陣營先用一場混雙來打招呼。之後還有女單和男單各一場。基哥斯和安德莉絲古為老鷹隊打頭陣，還旗開得勝。直落兩盤以6比2和6比3，擊敗麻鷹隊魯尼和貝查德。

而雙方的總局數會化為分數，老鷹隊領先12比5。打足3場總分最高一隊，可獲額外5分獎獎分。如此特別賽制是鼓勵球手盡全力，每盤都要認真贏到盡。

緊隨的女單，麻鷹隊就由淺色裙的「一姐」施維雅迪，出戰年終賽冠軍、世界第4的嘉西亞。

施維雅迪展開大反擊，第一發球得分率達81%下，只失了一個發球局，但有4次破發，連贏兩盤6比3和6比4，為麻鷹隊贏回1仗，兼追回不少分數，只落後老鷹隊兩分17比19。

壓軸一場男單，麻鷹隊由安格艾利亞森，出戰之前贏了混雙、帶白帽的基哥斯。這位排名第6的加拿大球手，開局不太順先被破發下落後0比3，但他之後保住所有發球局，再做出4次破發，直落兩盤連贏7比5和6比3，總分反勝老鷹隊30比27，再加5分獎勵，麻鷹隊首場贏35比27。

賽事在職業計分賽賽季結束後的空檔舉行，吸引了17位排名前列的男女子球手，分四隊角逐。參賽球手還有祖高域、施維列夫、泰姆等，總分最好兩隊於平安夜進行決賽。