香港仔魚類批發市場有批發商涉合謀定價等　競委會提升至調查階段

【有線新聞】香港仔魚類批發市場有批發商涉嫌違反競爭法，競委會到市場蒐證。

競委會早前接獲投訴，指批發市場有批發商涉嫌合謀定價、限制產量及集體杯葛，競委會人員到場以問卷方式向超過30間批發商從業員了解後，認為有合理因由懷疑市場出現違反競爭守則的情況，決定提升個案至調查階段，透過法庭手令要求各方交出文件，傳召他們出席競委會聆訊。