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黃大仙馬路爆水管路陷　小巴被困車頭下陷
黃大仙馬路爆水管路陷　小巴被困車頭下陷
【有線新聞】黃大仙有馬路爆水管路陷，一輛小巴被困，無人受傷。
紅色小巴車頭下陷，車轆卡在坑內，地面有大量積水。現場是東頭村道近東隆道交界，晚上8時許，有地下鹹水管爆裂，消防接報有小巴被困，到場協助司機離開車廂。警方封閉介乎東正道及鳳舞街之間一段東頭村道。
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