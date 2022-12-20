黃大仙馬路爆水管路陷　小巴被困車頭下陷

【有線新聞】黃大仙有馬路爆水管路陷，一輛小巴被困，無人受傷。

紅色小巴車頭下陷，車轆卡在坑內，地面有大量積水。現場是東頭村道近東隆道交界，晚上8時許，有地下鹹水管爆裂，消防接報有小巴被困，到場協助司機離開車廂。警方封閉介乎東正道及鳳舞街之間一段東頭村道。