筲箕灣有店舖疑以冰鮮肉充當新鮮肉出售

【有線新聞】筲箕灣兩店疑冰鮮肉當新鮮肉出售，食環署檢約220公斤懷疑冰鮮豬肉。

食環署巡查筲箕灣金華街兩間持牌新鮮糧食店，檢獲約220公斤懷疑冰鮮豬肉，會抽取樣本檢查是否含有防腐劑。食環署正展開程序，取消兩間店舖的牌照。

食環署亦就兩間店舖設備不潔，向持牌人提出檢控。