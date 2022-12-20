空手道亞錦賽　劉慕裳獲得女子個人形銀牌　港隊兩銀四銅完成賽事

【有線新聞】亞洲空手道錦標賽，港隊的劉慕裳獲得女子個人形銀牌。

世界第2的劉慕裳，金牌戰以「八步連」獲得25分，0.68分不敵「一姐」日本的大野暉，收穫銀牌。

何佳恩在女子組68公斤以上級別摘銅後，夥拍曾綺婷、蔡韻瑜及周曦活，在隊際賽擊敗印尼取得銅牌。

連同青少年組港隊共取得2銀4銅。