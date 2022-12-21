i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
青衣葉紀南中學儲物室凌晨起火 疑學生燒烤遺炭火燃起垃圾
i-Cable
2022年12月21日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】青衣有學校儲物室起火，無人受傷。
操場儲物室嚴重熏黑，部分物件燒毀。現場是長青邨佛教葉紀南紀念中學，凌晨1時許，有市民報案指學校操場一個儲物室起火，消防到場出動一條喉及一隊煙帽隊將火救熄。經調查後，懷疑有學生在校內燒烤後未有徹底弄熄炭火，以致燒著垃圾引起火警。
上一條影片
廣東河源凌晨3.6級地震 天文台接逾百市民報告有震感
下一條影片
吐露港公路近馬場快線及中線已經解封
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招 用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C 盧覺強分析香港都適用？
生活
有線生活
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空 川男：我要退款
中國在線
新聞資訊
2022年12月16日
一線搜查丨港男疑「瞓過龍」困巴士車廂 狂踢車門玻璃企脫困 網民：佢用咗最愚蠢方法
生活
有線生活
2022年12月14日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招 用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C 盧覺強分析香港都適用？
生活
有線生活
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空 川男：我要退款
中國在線
新聞資訊
2022年12月16日
一線搜查丨港男疑「瞓過龍」困巴士車廂 狂踢車門玻璃企脫困 網民：佢用咗最愚蠢方法
生活
有線生活
2022年12月14日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日