青衣葉紀南中學儲物室凌晨起火　疑學生燒烤遺炭火燃起垃圾

【有線新聞】青衣有學校儲物室起火，無人受傷。

操場儲物室嚴重熏黑，部分物件燒毀。現場是長青邨佛教葉紀南紀念中學，凌晨1時許，有市民報案指學校操場一個儲物室起火，消防到場出動一條喉及一隊煙帽隊將火救熄。經調查後，懷疑有學生在校內燒烤後未有徹底弄熄炭火，以致燒著垃圾引起火警。