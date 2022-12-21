返回
按輸入鍵開始搜尋
吐露港公路近馬場快線及中線已經解封
【有線新聞】吐露港公路近馬場的快線及中線已經解封。
運輸署指在今早6時07分，吐露港公路往九龍方向、近沙田馬場，較早前因為水管緊急維修而封閉的快線及中線，現已解封。
上一條影片 青衣葉紀南中學儲物室凌晨起火　疑學生燒烤遺炭火燃起垃圾
下一條影片 油麻地避風塘躉船起火　起火原因有可疑　兩人受傷送院
其他人也在看
懲教職員調停無果　女子赤柱監獄外被擄上車　獲救時多處受傷　警拘四人
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招　用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C　盧覺強分析香港都適用？
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
2022年12月19日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空　川男：我要退款
2022年12月16日
一線搜查丨港男疑「瞓過龍」困巴士車廂　狂踢車門玻璃企脫困　網民：佢用咗最愚蠢方法
2022年12月14日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日