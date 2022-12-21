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社區檢測中心及檢測站聖誕及元旦期間繼續開放
社區檢測中心及檢測站聖誕及元旦期間繼續開放
【有線新聞】全港所有社區檢測中心及檢測站在聖誕及元旦期間繼續開放。
醫務衞生局宣布所有社區檢測中心及檢測站，於本月24日至27日及31日除夕至明年1月2日，早上10時至下午6時開放。室內或有蓋的檢測中心在下午1時30至2時關閉，進行深層清潔消毒。
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