社區檢測中心及檢測站聖誕及元旦期間繼續開放

【有線新聞】全港所有社區檢測中心及檢測站在聖誕及元旦期間繼續開放。

醫務衞生局宣布所有社區檢測中心及檢測站，於本月24日至27日及31日除夕至明年1月2日，早上10時至下午6時開放。室內或有蓋的檢測中心在下午1時30至2時關閉，進行深層清潔消毒。