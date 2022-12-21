世界盃｜阿根廷勝利巡遊腰斬　當地傳媒料達四百萬人參與

【有線新聞】第三次贏得世界盃冠軍的阿根廷，在首都布宜諾斯艾利斯舉行勝利巡遊，但因為太多人集結，要提早結束，球員要由直昇機接走。

四方八面的阿根廷支持者湧到首都地標方尖碑，等待世界盃奪標英雄出現。當地傳媒估計人數高達四百萬，隊長美斯手持大力神盃與阿根廷的職球員乘坐開蓬巴士接受國民夾道祝賀。

阿根廷在世界盃決賽，憑互射12碼擊敗爭取衛冕的法國，繼1978、1986年之後相隔36年第三次登上王者寶座。