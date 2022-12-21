12港人案｜就刑期執行爭議提上訴　鄭子豪獲高院批准保釋

【有線新聞】十二港人之一的鄭子豪承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，他不服被判28個月監禁提出上訴，獲高院批准保釋。

鄭子豪獲准以兩萬元保釋，須交出旅遊證件、不得離港，每周到警署報到三次。鄭子豪針對原審法官游德康在判刑後指，不知道他已服畢十二港人案的10個月刑期，否則會扣減他7個月刑期，就此提出上訴。上訴庭認為鄭子豪若上訴得直，刑期將扣減至21個月，明年三月可獲釋，而上訴許可聆訊排期至明年四月，為免不公，批准他保釋等候上訴。