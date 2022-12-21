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深水埗工人用火槍起火傳爆炸聲　街坊挺身救人　四人燒傷送院
【有線新聞】深水埗有店舖火警，一度傳出爆炸聲，四人燒傷送院。
其中兩名傷者分別頭和手燒傷，初步包紥後送往明愛醫院治理。店舖在醫局街近南昌街一座唐樓，早上8時許，一名工人在閣樓用「火槍」切割器材，火花波及旁邊雜物著火，傳出爆炸聲，附近三名街坊分別協助救人燒傷。期間濃煙升上樓層單位，消防出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，大半小時後將火救熄。
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