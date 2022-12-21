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海關破值約兩億元遠洋船走私案　逃稅上億　拘5人涉公司董事
【有線新聞】海關破獲今年第二大宗海路走私案，檢獲海味、藥物、黑膠碟等，估計市值約2億元，涉嫌逃稅1億3千萬元，五名男子被捕，包括付貨公司董事。
檢獲的9個走私貨櫃放了過百箱貨物，包括乾海味、紅酒、電子產品、2000盒醫治中風藥物、7萬張黑膠碟，估計市值約兩億元。這些走私貨是海關月中在葵涌貨櫃碼頭截獲兩艘來自越南，計劃去上海和義烏的遠洋船上發現，兩艘船分別報稱運載膠粒和衣物掩飾，不過海關在X光機發現有可疑，打開見到大批走私貨收藏在報關的物品後面。行動中拘捕5名男子，包括付貨公司董事和安排貨物出口的人，如果成功走私，可以逃稅1億3千萬元。
海關特別調查第一組指揮官呂少輝：「新年將至，屆時物流業會停頓一段比較長的時間，走私集團看準時機，趕在新年前囤貨應付內地需求。另外差不多還有一個月便農曆新年，內地市民開始準備辦年貨，因此對貴價海味有一定需求。」
海關特別調查課監督鄭德喜：「為何會走私那麼大批黑膠碟到內地？我們相信黑膠唱片近年在內地再次掀起熱潮，事實上內地有很多專門播黑膠唱片的咖啡店。」
海關說近年走私手法改變，以往1宗案件截獲20多個走私貨櫃，最近大減一半，相信走私集團想減低風險。
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