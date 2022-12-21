阿富汗塔利班宣布即時禁止女性入讀大學　安理會斥再次失信

【有線新聞】阿富汗塔利班宣布即時起禁止女性讀大學。美國稱會繼續和盟友合作支持阿富汗女性，並批評塔利班侵犯人權，政權不會獲得國際認可。

阿富汗塔利班高等教育部發信下令國內所有公立及私立大學，即時禁止所有女學生上學，直至另行通知。這次頒布禁令正值月初舉行大學入學試之後。

阿富汗的女中學生早於今年3月已被塔利班勒令禁止重返校園，很多女考生是在無法上課的情況下考入學試，但她們爭取接受高等教育的希望，最終還是被這次新禁令粉碎，連本身在學的女大學生攻讀到一半的學位亦可能斷送。

聯合國安理會周二在紐約開會討論阿富汗議題，發言人批評塔利班再次失信。聯合國安理會發言人迪雅里克：「這是又一不安舉動，很難想像阿富汗能如何發展、應對所有挑戰，如果沒有女性的參與教育。」美國國務院發言人亦予以譴責，稱塔利班難以爭取政權合法性，和國際社會的關係亦將進一步疏遠。

塔利班去年8月重掌阿富汗後一度表示會以較溫和執政，爭取國際支持，但其後仍然恢復多項伊斯蘭教法，嚴格限制婦女衣著、工作機會，甚至禁止女性進入公園及健身場所等，令深陷經濟危機的阿富汗至今仍受孤立，難以獲取國際援助。