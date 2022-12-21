警員駕車追截疑犯超速撞倒衝燈途人　不小心駕駛罪成判服務令

【有線新聞】一名警員去年追截疑犯時超速駕駛撞倒一名途人，不小心駕駛罪成，判120小時社會服務令。

33歲警員林浩去年11月在鯉魚門道駕駛警方私家車，以時速約95公里追截懷疑毒犯，超速接近一倍，期間撞到一名衝紅燈的途人。裁判官說被告如果不加速難以追截疑犯，但在黃燈下高速駕駛屬錯判，考慮到他有扭軚試圖避開傷者，原被控危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，最後改判他不小心駕駛罪成。