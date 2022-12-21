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秘魯國會初步通過議案提前大選
i-Cable
2022年12月21日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】秘魯國會初步通過議案，提前於2024年4月大選。
國會以93票支持，30票反對，通過提前原定2026年的大選，並規定總統博魯阿爾特應於2024年7月移交權力。議案仍有待下年度會議上，獲三分之二議員支持，才正式通過。當地因前總統卡斯蒂略被罷免，引發連日示威騷亂釀成傷亡。墨西哥早前表明願意向卡斯蒂略家人提供庇護，秘魯政府宣布列墨西哥駐利馬大使為不受歡迎人物，下令72小時內離境。
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