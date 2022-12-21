青衣小學獲批4.5億元跨區重置　議員憂加劇深水埗收生不足

【有線新聞】立法會財委會通過位於青衣的郭怡雅神父紀念學校在深水埗跨區重置，涉及逾四億元。有議員擔心加劇深水埗區學校收生不足的問題，教育局強調跨區重置非一無是處。

位於青衣的郭怡雅神父紀念學校屬舊式俗稱「火柴盒」的校舍。學校申請跨區重置到深水埗，工程費用預計約4.5億元，新校建成後有30間課室、6間特別室、1個學生活動中心等。

在立法會財委會，議員普遍支持提升該校的教學環境，但有議員質疑跨區重置的決定。選委會界別（教聯會）議員鄧飛：「如果學校搬了去號稱生源相對較充裕的地區，但結果都收生不足，只能營運幾年，區內的學校、甚至搬遷去的學校都面臨收生不足，甚至面臨殺校問題，4億元就不可說是符合成本效益的估算。」

教育局副局長施俊輝：「跨區重置安排本身不是一無是處，葵青區學位出現過剩情況，葵青區的小學已全區實行小班教學，鄰近的深水埗40網未完全實行小班，因為不夠課室，而它的學位需求是殷切的。」

有議員表明棄權，批評政府當財委會是橡皮圖章。批發及零售界（自由黨）議員邵家輝：「有些（議員）全家打算去旅行，有些改了機票、酒店，就是為了今日開會。我想問下為何一定要堅持今年通過？」教育局代表解釋，是希望盡早取得撥款，讓學校開展工程。撥款最終在財委會獲得通過。