行政長官李家超出發到北京述職 周六返港

【有線新聞】行政長官李家超出發到北京述職。

李家超與太太林麗嬋中午到達機場，隨行的還有特首辦主任葉文娟。李家超將會向領導人報告香港經濟、政治環境及疫情等，星期六返港，期間由政務司司長陳國基署理特首職務。