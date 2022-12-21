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行政長官李家超出發到北京述職　周六返港
行政長官李家超出發到北京述職　周六返港
【有線新聞】行政長官李家超出發到北京述職。
李家超與太太林麗嬋中午到達機場，隨行的還有特首辦主任葉文娟。李家超將會向領導人報告香港經濟、政治環境及疫情等，星期六返港，期間由政務司司長陳國基署理特首職務。
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