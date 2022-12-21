i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
行政長官李家超出發到北京述職 周六返港
i-Cable
2022年12月21日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
行政長官李家超出發到北京述職 周六返港
【有線新聞】行政長官李家超出發到北京述職。
李家超與太太林麗嬋中午到達機場，隨行的還有特首辦主任葉文娟。李家超將會向領導人報告香港經濟、政治環境及疫情等，星期六返港，期間由政務司司長陳國基署理特首職務。
上一條影片
青衣小學獲批4.5億元跨區重置 議員憂加劇深水埗收生不足
下一條影片
英格蘭聯賽盃16強 紐卡素1:0般尼茅夫
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招 用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C 盧覺強分析香港都適用？
生活
有線生活
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空 川男：我要退款
中國在線
新聞資訊
2022年12月16日
一線搜查丨港男疑「瞓過龍」困巴士車廂 狂踢車門玻璃企脫困 網民：佢用咗最愚蠢方法
生活
有線生活
2022年12月14日
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招 用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C 盧覺強分析香港都適用？
生活
有線生活
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空 川男：我要退款
中國在線
新聞資訊
2022年12月16日
一線搜查丨港男疑「瞓過龍」困巴士車廂 狂踢車門玻璃企脫困 網民：佢用咗最愚蠢方法
生活
有線生活
2022年12月14日