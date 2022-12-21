理大衝突｜4男非法集結等罪成判囚　官：盲目崇拜青春近乎「孌童」

【有線新聞】2019年理大衝突，4名男子在尖沙咀非法集結等罪成，判監15至24個月。

四名被告年齡介乎24至72歲。法官練錦鴻判刑說案件起因是示威者佔據理大校園，被告聲稱希望拯救學生或年輕人，是盲目崇拜他們的青春，行為近乎「孌童癖」；又批評他們只顧立場、不理是非，實際是扭曲正義，為暴力升級推波助瀾，只會令年輕人更衝動，對社會是幫倒忙。同案的民主黨主席羅健熙早前被裁定罪名不成立，律政司已提出上訴。