膠袋徵費｜下周六起提高至一元　冷凍食品膠袋豁免取消　設一個月寬限期

【有線新聞】膠袋徵費下星期六大除夕開始由五毫加至一元，冷凍食品都不會再獲免費膠袋，其他豁免範圍亦收緊，環保署稱會有一個月寬限期，讓商戶及市民適應。

膠袋徵費實施十多年，市民購物都已習慣自備購物袋，冷凍食品還有免費膠袋。大除夕即下周六開始這個豁免會取消，膠袋徵費亦由五毫加到一元，市民

蔡女士：「有時突然見到合適，沒預期有帶環保袋，我覺得收錢都可以，警惕自己盡量帶環保袋。」

市民鄭小姐：「 剛才收銀員說下星期起收費，這樣的話盡量少用。」

買甚麼才可獲豁免徵費，有免費膠袋呢？環保署稱，只有非完全包裝食品，例如去買散裝水果，以及非氣密外賣即一般飯盒，才有豁免，環保署副署長陸嘉健：「這個蘋果完全沒包裝，當然可有（免費）膠袋，這邊的蘋果下面有發泡膠兜，這類屬於非完全包裝，因為衞生問題，我們容許這情況有一個免費袋；很明顯這個是完全包裝，因為根本看不見蘋果，所以這樣就不能有免費袋。」

現時超市在自助收銀機及賣蔬果的位置放有平口袋，顧客可隨意取用，日後店舖不能這樣擺放，陸嘉健：「責任在於賣方，賣方要有措施，知道何時給膠袋顧客，哪些情況要收錢就收，例如有些自助點，如果有機會出現市民亂拿（膠袋），我們同事就有機會要注意。」

日後每宗交易只豁免一個膠袋放不下或貨品性質不能同放一袋，才可獲多一個。

環保署表示有一個月寬限期，讓商戶及市民適應，日後會派出神秘顧客加強巡查。