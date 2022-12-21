日媒：外相林芳正因中國疫情擴大推遲訪華

【有線新聞】日本外相林芳正據報，因為中國疫情擴大，推遲原定下周訪華計劃。

朝日電視台報道，林芳正原定計劃本月內訪華，與外長王毅會晤。現時因為中國疫情擴大，計劃押後至下月底到訪華。如果成行，會是相隔3年首位日本外相訪華。

日中領袖上月在G20峰會會談期間，同意盡早安排林芳正，趁今年中日邦交正常化50周年訪華，但日本外務省官員指，中方沒有確實答覆。