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立法會四新任議員了解會議程序　包括學習投票按鈕操作等
【有線新聞】立法會秘書處向新任議員簡介會議程序。
秘書處與4名議會新丁，陳永光、尚海龍、黃錦輝、何敬康到立法會會議廳講解議事程序，包括發言時要站立和夾咪，又學習投票按鈕操作、示範播放點人數鐘聲等。
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