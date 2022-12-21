本港新增16,953宗確診　多50人離世

【有線新聞】本港新增16,953宗新型肺炎確診，982宗屬輸入，多50人離世。

713間學校呈報1,868宗個案，39間學校共42班要停課五天，31間安老及殘疾院舍，共53名院友及員工染疫，68名院友列為密切接觸者，BA.4或BA.5變種病毒，仍是本地個案主流、佔約53%。