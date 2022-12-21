i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
本港新增16,953宗確診 多50人離世
i-Cable
2022年12月21日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】本港新增16,953宗新型肺炎確診，982宗屬輸入，多50人離世。
713間學校呈報1,868宗個案，39間學校共42班要停課五天，31間安老及殘疾院舍，共53名院友及員工染疫，68名院友列為密切接觸者，BA.4或BA.5變種病毒，仍是本地個案主流、佔約53%。
上一條影片
胃癌｜男子不煙不酒突胃腫瘤出血 醫生揭每日吃「這水果」出事 附7招預防胃癌
下一條影片
將軍澳女子疑未能上巴士 擲石毀車門玻璃
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招 用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C 盧覺強分析香港都適用？
生活
有線生活
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜消委會14部高分5G手機 全部$4,000有找 小米／Samsung／Sony邊款抵玩？
生活
有線生活
2022年12月15日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招 用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C 盧覺強分析香港都適用？
生活
有線生活
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜消委會14部高分5G手機 全部$4,000有找 小米／Samsung／Sony邊款抵玩？
生活
有線生活
2022年12月15日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日