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立法會議員張宇人確診 昨曾與林鄭月娥用膳 無戴口罩合照
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2022年12月21日
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【有線新聞】行政會議成員、自由黨立法會議員張宇人確診。
張宇人星期二與前特首林鄭月娥吃飯，拍照時無戴口罩坐在一起。他星期二亦曾經回立法會，主要在8樓辦公室逗留，到過7樓會客室開會，期間有戴口罩，沒有與其他議員或職員密切接觸。
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