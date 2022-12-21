梅德韋傑夫訪華會晤習近平

【有線新聞】國家主席習近平會見訪華的統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫，並談及烏克蘭局勢。

二人在釣魚台國賓館會談，習近平指中國共產黨和統一俄羅斯黨長期交往，鞏固中俄政治互信，兩國關係過去十年雖然受到考驗，但始終健康穩定發展。

在烏克蘭問題上，習近平強調，中方一貫按事情本身是非曲直，來決定自身的立場和政策，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，希望各方保持理性克制。梅德韋傑夫表示，烏克蘭問題事出有因、十分複雜，俄方願意透過和談解決問題，他又轉交總統普京的親署信。