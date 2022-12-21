銅鑼灣保良局留宿幼兒中心爆發上呼吸道感染　涉20名兒童

【有線新聞】銅鑼灣保良局留宿幼兒中心嬰兒組爆發上呼吸道感染，涉及20名兒童。

10男10女幼童4至27個月大，本月4日起先後出現病徵，12人要入院、情況穩定，化驗後四人確診腺病毒、鼻病毒或呼吸道合胞病毒，幼兒中心正接受醫學監察。