返回
按輸入鍵開始搜尋
律敦治醫院行政總監劉家獻確診　周二最後一日上班
律敦治醫院行政總監劉家獻確診　周二最後一日上班
【有線新聞】律敦治醫院行政總監劉家獻確診新型肺炎。
劉家獻正在隔離，星期二最後一天上班，期間有戴口罩，每日做快測，最近沒有外遊，醫院會清潔及消毒辦公室。
上一條影片 銅鑼灣保良局留宿幼兒中心爆發上呼吸道感染　涉20名兒童
下一條影片 生態殺手！內地多地現加拿大一枝黃花　專家：吸盡其他植物陽光肥料
其他人也在看
懲教職員調停無果　女子赤柱監獄外被擄上車　獲救時多處受傷　警拘四人
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招　用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C　盧覺強分析香港都適用？
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
2022年12月19日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查｜消委會14部高分5G手機　全部$4,000有找　小米／Samsung／Sony邊款抵玩？
2022年12月15日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日