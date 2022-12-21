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律敦治醫院行政總監劉家獻確診 周二最後一日上班
i-Cable
2022年12月21日
港聞
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【有線新聞】律敦治醫院行政總監劉家獻確診新型肺炎。
劉家獻正在隔離，星期二最後一天上班，期間有戴口罩，每日做快測，最近沒有外遊，醫院會清潔及消毒辦公室。
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