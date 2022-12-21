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港人回內地「健康驛站」名額 明起增至2,800個
i-Cable
2022年12月21日
港聞
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【有線新聞】港人回內地的「健康驛站」名額，明日起增加至2,800個。
行政長官李家超在社交網站發文，說深圳市政府決定增加每天300個「健康驛站」名額，令總數去到2,800個。李家超感謝廣東省和深圳市政府安排紓緩香港市民回內地的需求，特區政府會全力配合，積極部署相關準備工作。
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