港人回內地「健康驛站」名額　明起增至2,800個

【有線新聞】港人回內地的「健康驛站」名額，明日起增加至2,800個。

行政長官李家超在社交網站發文，說深圳市政府決定增加每天300個「健康驛站」名額，令總數去到2,800個。李家超感謝廣東省和深圳市政府安排紓緩香港市民回內地的需求，特區政府會全力配合，積極部署相關準備工作。