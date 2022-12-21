澳洲外長黃英賢訪華晤王毅

【有線新聞】中澳外長舉行外交與戰略對話，外長王毅稱中澳不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，應回歸初心改善雙邊關係。黃英賢強調，澳中應明智地解決分歧。雙方同意就貿易、人權和安全問題舉行更多高層對話。

中澳建交50周年，外長王毅和訪華的澳洲外長黃英賢，在北京釣魚台國賓館舉行外交與戰略對話。

王毅開場發言承認，兩國關係近年遇到困擾和挫折，但雙方均不願見到，他稱中澳不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，應可成為相互需要合作夥伴，又讚揚新上場的阿爾巴內塞政府，展現改善關係的積極意願，雙方應回歸初心，改善雙邊關係。

黃英賢強調，澳中明智解決分歧，既可以加強雙邊關係，亦可以維護國家利益。她說：「一個尊重主權、和平、穩定和繁榮的地區，符合我們所有人的共同利益，澳中更穩定的關係，也有助確保我們人民、地區以及世界享受和平與安全。」

黃英賢指出雙方應以對話化解當前巨大挑戰，合作防止地緣政治競爭演變成衝突，又提出關注貿易壁壘，及被中方拘押的兩名澳洲公民。

會後聯合聲明重申，穩定和建設性的中澳關係對兩國、地區和世界的重要性，中澳關係應符合全面戰略夥伴關係定位，兩國相互尊重、平等互利、管控分歧，雙方同意保持高層交往，就經貿問題、領事事務、防務等啟動對話溝通。