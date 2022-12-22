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德國首向中國提供復必泰疫苗 僅限在華德國公民接種
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2022年12月22日
兩岸國際
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【有線新聞】德國宣布向中國提供復必泰疫苗，將會是北京首次接收外國疫苗。
德國政府發言人周三公布會向中國付運首批復必泰疫苗，供身處當地的約2萬名德國公民接種，暫未公布疫苗數量及付運日期。這次疫苗供應安排，是德國總理朔爾茨上月訪華與北京達成的協議，承諾向12歲以上在華德國公民免費接種歐盟認可的疫苗，作為交換，會安排身處歐洲的中國公民接種中國科興疫苗。
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