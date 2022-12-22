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立法會主席梁君彥確診 周一曾與李家超共晉早餐
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2022年12月22日
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【有線新聞】立法會主席梁君彥確診，正在隔離。
梁君彥確診前一天在立法會會議廳向4名新任議員介紹運作。潛伏期內、星期一曾經與特首李家超吃早餐，期間脫下口罩交談。
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