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警搗上水大麻種植場 年產值可上億 2人涉販毒被捕
i-Cable
2022年12月22日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】警方搗破上水一個大麻種植場，檢獲84公斤大麻植物，市值約1400萬元，2人被控栽植大麻植物及販毒。
警方毒品調查科行動組督察朱紹麟：「今次販毒集團在海外購買種子自己培植，入面用很多儀器協助種植，例如遮光布，方便聚集陽光，亦有強力紫外光燈。我們相信他們一年可以生產792公斤大麻，如果成功販賣，市值達到1億4千萬元。我們警方行動趁他們未有收成前，成功搗破犯罪集團，阻止毒品流入本地市場。」
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