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簡約公屋｜何永賢：有市區選址、物色到較大地皮　細節待公布
 【有線新聞】房屋局局長何永賢到深水埗探訪劏房戶，她說簡約公屋將會有市區選址，亦物色到規模比較大的地皮，細節要容後公布。
房屋局局長何永賢：「建築署在密鑼緊鼓每塊地做工程的規劃，很多技術上的研究，陸續收到資料，不斷審視資料，適時都會公布的，比較在市區或規模較大的地未來都會有的。我們亦在檢視簡約公屋原件重用的可能性，因為它本身在廠逐個興建好運去地盤，同樣可以分開運去其他地方重用。」
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