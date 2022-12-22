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美禁標示「香港製造」 陳茂波：港經濟服務業為主 實際影響不大
i-Cable
2022年12月22日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】美國禁止香港進口產品標示「香港製造」，財政司司長陳茂波說由於香港出口的產品較少，實際影響不大，但認為美國原則上不應禁止。
財政司司長陳茂波：「香港出口主要是轉口內地產品出去，我們的經濟以服務業為主，在本地生產的產品畢竟佔很小比例，所以（美國）在標籤上對我們的為難，對我們實際影響不大，但我們認為原則上不應這樣做，所以就向世貿提出需要裁決此事。」
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